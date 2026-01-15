Посол Турции в Туркменистане посетил новый визовый центр Mosaic Visa

Посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок посетил офис компании Mosaic Visa, которая начала предоставлять визовые услуги в стране. Об этом сообщила пресс-служба посольства в социальной сети X.

«Посол Ахмет Демирок нанес поздравительный визит в компанию DTV Mosaic Visa, которая начала предоставлять визовые услуги в Туркменистане», – говорится в сообщении.

Mosaic Visa является официальным учреждением, уполномоченным Генеральным консульством Турции принимать заявления на получение виз в Ашхабаде. Ранее обработкой заявлений на турецкие визы занималась компания Gateway International.

Центр Mosaic Visa расположен в Ашхабаде по адресу: улица Г.Кулиева, 71 (ТЦ «MB» Söwda Merkezi). График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефоны для справок: 75-41-02 / 03 / 04 / 05 / 06.

Компания отмечает, что окончательные решения о выдаче или отказе в визах принимает исключительно Генеральное консульство Турции в Ашхабаде.