В Туркменистане 15 февраля начнётся предвыборная кампания

Сегодня в ходе заседания Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане были обсуждены вопросы подготовки к предстоящим избирательным кампаниям.

В работе заседания приняли участие члены ЦИК, ответственные работники центральных органов Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений страны, представители средств массовой информации, сообщает ТДХ.

Главный пункт повестки дня – объявление о начале предвыборной кампании 15 января 2026 года. На заседании также рассмотрены вопросы определения границ избирательных округов и участков, проведён анализ состава действующих окружных и участковых комиссий.

Вместе с тем, утверждены руководства и инструкции для участников избирательного процесса, запланировано проведение серии обучающих семинаров для членов комиссий.

В ряду первостепенных задач участники заседания определили обеспечение прозрачности и широкой альтернативности выборов, а также проведение надлежащей разъяснительной работы среди населения. Было отмечено, что предстоящие выборы станут очередным важным шагом в реализации масштабных политических реформ в рамках года, девиз которого ­«Независимый нейтральный Туркменистан — родина целеустремлённых крылатых скакунов».

В целях подготовки на высоком уровне предстоящей кампании Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по её подготовке и проведению.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Медж­лиса Туркменистана, 29 марта будут проведены выборы членов халк маслахаты этрапа Алтын асыр Ахалского велаята, Гарашсызлыкского, Губадагского этрапов Дашогузского велаята, этрапа Довлетли, Фарабского, Гарабекаулского этрапов Лебапского велаята, Огузханского этрапа Марыйского велаята, и в связи с досрочным истечением срока полномочий депутатов Меджлиса по избирательным округам № 74 «Amyderýa», № 79 «Darganata» Лебапского велаята, № 104 «Peşanaly» и № 106 «Wekil» Марыйского велаята, а также членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и генгешей.

