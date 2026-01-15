В Китае бракованная игрушка-лошадь стала хитом продаж

Красная плюшевая лошадь с грустным выражением морды неожиданно стала популярным товаром в Китае накануне Нового года.

Популярность игрушке принёс производственный брак. В одной из партий вместо улыбающегося рта лошадке по ошибке вышили рот с опущенными уголками. Вопреки ожиданиям руководства фабрики, эта особенность понравилась покупателям, а фотографии игрушки распространились в китайских социальных сетях.

Магазин решил сохранить оригинальную ошибку в дизайне. Производство пришлось существенно расширить — вместо 400 штук фабрика начала выпускать до 20 тысяч экземпляров ежедневно, сообщает телеграм-канал «Трендач».

Компания зарегистрировала права на бренд «грустной лошади» для защиты интеллектуальной собственности. Несмотря на возросший спрос, цена игрушки осталась прежней и составляет 25 юаней (около $3,5), отмечает издание The Paper.

Интерес к игрушке объясняют приближающимся праздником. 17 февраля в Китае будут отмечать Новый год, который по восточному календарю станет годом Огненной Лошади.