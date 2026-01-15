Восточному региону Туркменистана передано 148 единиц новой коммунальной техники

Объединение коммунального хозяйства хякимлика Лебапского велаята получило 148 единиц новой техники, в частности: 79 автомобилей, 7 единиц тяжёлой спецтехники и 62 единицы различного вспомогательного оборудования. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Парк ведомства пополнился машинами, которые призваны не только облегчить труд работников, но и преобразить внешний облик городов региона.

В их числе 15 вакуумных машин для откачки воды, установки высокого давления для очистки канализационных сетей, поливомоечные машины, 30 единиц мусороуборочного транспорта, а также автогидроподъёмники, автокран грузоподъёмностью 25 тонн и автобусы для перевозки персонала.

Особое значение для инфраструктуры региона имеет поступление экскаваторов-погрузчиков и колёсных экскаваторов, а также уникальных навесных установок, предназначенных для пересадки деревьев.

В соответствии с национальными традициями новые машины посыпали мукой и повязали на них аладжа (пёструю ленту, сплетенную из верблюжьей пряжи — ред.), что символизирует благословение на успешную работу.

Отметим, что крупные партии современной техники и специализированного оборудования передано объединениям коммунального хозяйства хякимликов всех велаятов страны, а также города Ашхабада.

Ранее мы сообщали, что в Ашхабад поступила крупная партия коммунальной техники для благоустройства города.