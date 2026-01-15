«Аркадаг» на сборе в Турции сыграет с болгарским «Септември»

Футбольный клуб «Аркадаг» 16 января сыграет контрольный матч с болгарским «Септември» в рамках учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье. Об этом сообщает пресс-служба туркменского клуба.

«Аркадаг» проводит сбор в Турции с 12 января по 2 февраля. Ранее сообщалось, что 31 января туркменская команда также встретится с действующим чемпионом Узбекистана ферганским «Нефтчи».

«Септември» из Софии выступает в Первой лиге Болгарии. После 19 туров команда набрала 15 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.