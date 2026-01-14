Mercedes-Benz CLA признан «Автомобилем года 2026» в Европе

Mercedes-Benz CLA стал победителем европейского конкурса «Автомобиль года 2026», набрав 320 баллов. Это первая победа марки Mercedes-Benz в данном конкурсе за последние пятьдесят лет, сообщает carexpo.ru.

В финальной стадии конкурса участвовали семь моделей. Второе место заняла Skoda Elroq с результатом 220 баллов, третье — Kia EV4 с 208 баллами. Далее расположились Citroën C5 Aircross (207 баллов), Fiat Grande Panda (200), Dacia Bigster (170) и Renault 4 (150).

Жюри отметило технологические решения модели CLA, её динамические характеристики и новаторский подход производителя к субкомпактному премиум-сегменту. Автомобиль предлагается как с электрическими, так и с бензиновыми силовыми установками, оснащен современными электронными системами и сохраняет традиционные для бренда показатели управляемости.

Среди замечаний экспертов были названы ограниченные размеры салона и недостаточно выраженная разница в практической эффективности. Тем не менее, жюри сочло вклад CLA в развитие сегмента более существенным фактором.

По результатам голосования CLA получил наивысшую оценку от 22 членов жюри, в то время как Citroën C5 Aircross был отмечен как лучший 15 экспертами. В конкурсе приняли участие 59 специалистов из 23 стран, каждый из которых распределял 25 баллов между минимум пятью автомобилями.