Туркменский пединститут объявил о вакансиях

В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты вакансии на 2-е полугодие 2025-2026 учебного года:

преподаватель английского языка и литературы – 3 (на кафедру иностранных языков);

преподаватель русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков);

преподаватель химии – 1 (на кафедру химии с методикой ее преподавания);

преподаватель немецкого языка и литературы – 1 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания);

преподаватель педагогики -1 (на кафедру педагогики, образования).

Адрес института: Лебапский велаят, г. Туркменабад, ул. Шабенде, 7.

Сроки приема заявлений: до 24.01.2026г.

Даты проведения конкурса: 28.01.2026г. – 30.01.2026г.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе вакансий необходимо:

Иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистра с отличием или хорошими оценками; Иметь стаж педагогической работы по своей специальности не менее 3-х лет. Иметь при себе следующие документы: