Туркменский пединститут объявил о вакансиях
В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты вакансии на 2-е полугодие 2025-2026 учебного года:
- преподаватель английского языка и литературы – 3 (на кафедру иностранных языков);
- преподаватель русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков);
- преподаватель химии – 1 (на кафедру химии с методикой ее преподавания);
- преподаватель немецкого языка и литературы – 1 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания);
- преподаватель педагогики -1 (на кафедру педагогики, образования).
Адрес института: Лебапский велаят, г. Туркменабад, ул. Шабенде, 7.
Сроки приема заявлений: до 24.01.2026г.
Даты проведения конкурса: 28.01.2026г. – 30.01.2026г.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе вакансий необходимо:
- Иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистра с отличием или хорошими оценками;
- Иметь стаж педагогической работы по своей специальности не менее 3-х лет.
- Иметь при себе следующие документы:
- Заявление на имя ректора.
- Оригинал диплома о высшем образовании.
- Приложение к диплому / Выписка из зачетной книжки.
- Характеристика с последнего места работы.
- Личная анкета.
- Копия трудовой книжки.
- Копия паспорта.