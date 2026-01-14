Туркменский пединститут объявил о вакансиях

В Туркменском государственном педагогическом институте имени Сейитназара Сейди открыты вакансии на 2-е полугодие 2025-2026 учебного года:

  • преподаватель английского языка и литературы – 3 (на кафедру  иностранных языков);
  • преподаватель русского языка и литературы – 1 (на кафедру иностранных языков);
  • преподаватель химии – 1 (на кафедру химии с методикой ее преподавания);
  • преподаватель немецкого языка и литературы – 1 (на кафедру романо-германских языков и литературы с методикой их преподавания);
  • преподаватель педагогики -1 (на кафедру педагогики, образования).

Адрес института: Лебапский велаят, г. Туркменабад, ул. Шабенде, 7.

Сроки приема заявлений: до 24.01.2026г.

Даты проведения конкурса: 28.01.2026г. – 30.01.2026г.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе вакансий необходимо:

  1. Иметь диплом о высшем образовании специалиста или магистра с отличием или хорошими оценками;
  2. Иметь стаж педагогической работы по своей специальности не менее 3-х лет.
  3. Иметь при себе следующие документы:
  • Заявление на имя ректора.
  • Оригинал диплома о высшем образовании.
  • Приложение к диплому / Выписка из зачетной книжки.
  • Характеристика с последнего места работы.
  • Личная анкета.
  • Копия трудовой книжки.
  • Копия паспорта.