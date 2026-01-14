Посольство Беларуси в Туркменистане опубликовало календарь выставок и форумов в РБ

Посольство Беларуси в Туркменистане на своем сайте опубликовало календарь конгрессных, выставочных и конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2026 году.

Календарь снабжен подробными контактами организаторов мероприятий, для того, чтобы желающие принять участие в международных форумах смогли получить полную информацию.

Так, на февраль запланированы такие международные выставки, как «Образование и карьера», «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда», «Дни клининга в Беларуси» и другие.

Подробно ознакомиться со списком всех мероприятий можно здесь.