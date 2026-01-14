Полузащитник сборной Туркменистана Чарыев покинул «Торпедо-БелАЗ»

Полузащитник национальной сборной Туркменистана Теймур Чарыев по окончании срока контракта покинул белорусский футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ». Об этом сообщила пресс-служба жодинского клуба.

«Благодарим за работу дружными аплодисментами нашего туркменского друга, трудолюбивого и скромного Теймура Чарыева. Теймур приехал в Беларусь в начале прошлого года, проявил себя во время предсезонки и получил первый в карьере шанс за пределами Азии», – отметили в клубе.

За время выступлений за «Торпедо-БелАЗ» полузащитник провел 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Чарыев стал первым туркменским футболистом за восемь лет, принявшим участие в еврокубках.

«Хочу поблагодарить руководство за шанс проявить себя в таком большом клубе, как «Торпедо-БелАЗ». Отдельное спасибо хочу сказать тренерскому штабу и партнерам за веру в меня», – прокомментировал свой уход Чарыев.

По информации СМИ, футболист продолжит карьеру в кыргызском клубе «Барс».