Международный аэропорт Дубая стал первым в мире по продаже мест

Международный аэропорт Дубая (DXB) в январе 2026 года возглавил мировой рейтинг по объему предлагаемых авиамест, сместив с первой позиции американский Хартсфилд–Джексон в Атланте. Согласно данным аналитической компании OAG, эмиратская авиагавань предложила для бронирования около 5,5 млн кресел на внутренних и международных рейсах, тогда как показатель атлантского хаба составил 4,9 млн мест.

Смена лидера стала первой за долгий период доминирования Атланты, которая удерживала первенство благодаря разветвленной сети внутриамериканских маршрутов. Успех дубайского аэропорта подкреплен рекордными пассажиропотоками: в декабре 2025 года через DXB прошло 8,8 млн человек – максимальный месячный результат за всю историю. Абсолютный суточный рекорд был зафиксирован 3 января текущего года, когда авиаузел обслужил 324 тысячи пассажиров.

Третью строчку глобального рейтинга занял токийский аэропорт Ханэда. Высокие позиции DXB эксперты объясняют растущим транзитным трафиком, развитием туристической отрасли и активным расширением маршрутных сетей базирующихся здесь авиакомпаний.