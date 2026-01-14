В 2025 году в Туркменистане добыто свыше 4 млн тонн нефти

В 2025 году общий объем нефтегазового конденсата, добытого специалистами производственных структур Государственного концерна «Туркменнефть», составил 4 миллиона 25 тысяч тонн.

По данным подразделений треста «Небитгазчикирыш», было добыто дополнительных 205 тысяч тонн сырья, а заказ выполнен на 108,6 процента. Об этом сообщила газета «Небит-газ».

Также было добыто и поставлено потребителям более 4,6 миллиарда кубометров природного газа. Образцовую работу по добыче большого объема нефти и газа проделали подразделения «Готурдепенебит», «Гумдагнебит», «Небитдагнебит», «Гамишлыжанебит», «Галкыныснебит», «Кеймир» и «Корпеже».

За отчетный период было отремонтировано 437 скважин вместо 413. Объем «черного золота», полученного с дополнительных скважин, составил 292,6 тыс. тонн, а план был реализован на 124 процента.

В 2025 году общее количество новых скважин составило 39. Из них 33 находятся в эксплуатации.