В Туркменистане из новой скважины на месторождении Хазарлы был получен мощный приток газа

Из новой скважины на месторождении Хазарлы в Лебапском велаяте получен мощный приток природного газа. Об этом сообщила газета «Небит-газ».

Скважина, пробуренная экспедицией «Марынебитгазгёзлег» Государственной корпорации «Туркменгеология», позволяет добывать 120 тысяч кубометров природного газа в сутки.

Новая скважина, получившая название «Хазарлы-3», является первой скважиной, давшей газовый приток на этом месторождении, и демонстрирует новые возможности в газовой отрасли страны, отмечает источник.