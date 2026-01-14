В Ашхабаде начался прием заявок на участие в экзамене на знание корейского языка

Посольство Республики Корея в Туркменистане объявило о проведении в Ашхабаде 105-го экзамена на знание корейского языка (TOPIK).

Заинтересованные лица должны подать заявку лично, посетив Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади с 14 по 28 января.

Оплата за экзамен – 70 манат.

Ознакомиться с подробной информацией по участию в экзамене, а также скачать форму заявки можно на сайте Посольства.