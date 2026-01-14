«Витебск» объявил об уходе защитника сборной Туркменистана Джумаева

Белорусский футбольный клуб «Витебск» объявил об уходе 25-летнего защитника национальной сборной Туркменистана Вепы Джумаева. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Спасибо за игру, Вепа! Благодарим за игру и желаем дальнейших успехов в карьере», – говорится в заявлении пресс-службы.

В прошедшем сезоне туркменский футболист провел за «северян» 33 матча, в которых отдал одну результативную передачу. Информация о дальнейших планах игрока пока не поступала.