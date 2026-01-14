Абиссинский кот стал победителем мирового рейтинга красоты

Абиссинский кот из России занял первое место в ежегодном рейтинге красоты Всемирной федерации кошек (WCF) по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные результаты организации.

Победитель набрал более 19 700 баллов, опередив около 1500 участников из разных стран. Второе место с результатом 18 500 баллов заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда.

Согласно предварительному рейтингу WCF на 2026 год, лидирующую позицию также занимает представитель из России — короткошерстный британец, который уже набрал 550 баллов.

Всемирная федерация кошек проводит оценку животных на основе международных стандартов породы. В рейтинге учитываются результаты выставок, проходящих в течение года в различных странах.