Apple впервые за 14 лет возглавила мировой рынок смартфонов

Компания Counterpoint Research опубликовала отчет о состоянии рынка смартфонов по итогам 2025 года. Согласно представленным данным, мировые поставки смартфонов за год выросли на 2%.

Apple заняла первое место на мировом рынке с долей в 20% и увеличением поставок на 10% по сравнению с предыдущим периодом. Это самый высокий показатель роста среди пяти крупнейших производителей. По данным аналитиков, значительный вклад в результат внесли продажи новых iPhone 17. Последний раз американская компания возглавляла глобальный рейтинг в 2011 году.

Samsung, удерживавшая лидирующие позиции в последние годы, переместилась на второе место с 19% рынка. Поставки южнокорейского производителя выросли на 5%.

Третью позицию сохранила Xiaomi с долей рынка 13%.