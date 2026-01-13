Туркменистан и Турция обсудили приоритетные направления сотрудничества в области миграции

В Государственной миграционной службе Туркменистана 8 января прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Туркменистане Ахметом Демироком.

Стороны обменялись мнениями о перспективах и возможностях туркмено-турецкого сотрудничества в сфере миграции, отметив, что в последние годы туркмено-турецкое сотрудничество развивается на регулярной основе, сообщается на сайте Службы.

Обсудив приоритетные направления взаимодействия, стороны выразили уверенность, что сотрудничество между двумя странами в области миграции будет активно развиваться и в дальнейшем.