Глава МИД Туркменистана провел встречу с послом Ирана в Ашхабаде

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с послом Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес, рассмотрели отдельные темы региональной и международной повестки дня, а также наметили дальнейшие шаги по реализации деятельности в 2026 году в рамках ранее достигнутых договоренностей, отмечается в сообщении.

Стороны также рассмотрели вопросы торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.