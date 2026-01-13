Галофиты Туркменистана

Слышали ли вы про растения, которые адаптировались к высоким концентрациям солей в почве и воде? Это галофиты – целая группа разнообразных растений, принадлежащих к разным семействам и имеющих самые причудливые формы. Одни похожи на миниатюрные кораллы, другие стелются по земле, словно зелёные ковры, третьи тянутся вверх, устремляясь к палящему солнцу.

И каждый из них выработал свои собственные, уникальные способы борьбы с солёной почвой, сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды.

Засоление почв – серьёзная экологическая проблема, поскольку она ускоряет процесс опустынивания. В соленой среде обычным растениям не выжить. А вот галофиты, напротив, идеально приспособлены к таким условиям. Они эволюционировали, чтобы справляться с избытком солей, поглощать воду и поддерживать внутренний водный баланс.

Мировой генофонд галофитов насчитывает 2000–2500 видов. В Центральной Азии зарегистрировано 760 видов, относящихся к 34 семействам. Эти растения являются ценным генетическим ресурсом для сельского хозяйства и экологии, поскольку они способны осваивать засолённые и низко продуктивные земли.

В Туркменистане по берегам Каспия и на засолённых равнинах можно видеть ковры из мясистых солянок, а причудливые листочки сарсазанника словно бусины, нанизанные на стебельки. Даже знакомая многим полынь здесь имеет свой солеустойчивый облик, а различные виды лебеды наперекор экофону держат свою нежную листву, служа компонентом кормовой базы.

В условиях глобального изменения климата и дефицита пресной воды, когда засоление почв становится одной из главных угроз для продовольственной безопасности, галофиты приобретают особое значение. Они дают надежду на то, что даже самые деградированные земли можно восстановить.

Изучение галофитов и их уникальных механизмов адаптации – это ключ к разработке новых, устойчивых технологий в сельском хозяйстве и экологии. Эти неприхотливые и выносливые растения – живое свидетельство безграничной мудрости природы, способной адаптироваться к самым суровым условиям, отмечает источник.