В Туркменистане в 2026 году пройдут Дни культуры Азербайджана

В 2026 году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Туркменистане. Об этом стало известно по итогам встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Азербайджанской Республики в Ашхабаде Гисметом Гезаловым.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встречи стороны обсудили актуальные направления туркмено-азербайджанских связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам организации визитов на высшем и высоком уровнях, а также встреч лидеров и представителей двух братских стран.

Дипломаты обсудили подготовку к мероприятиям, запланированным на текущий год, включая очередное заседание Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

Подчеркнув, что текущий год по Восточному календарю является Годом лошади, а в Туркменистане проходит под девизом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», стороны детально рассмотрели возможности развития сотрудничества в области коневодческого искусства и конного спорта.