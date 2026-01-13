В музее Туркменабата прошла тематическая встреча «Эстафета Мужества»

В преддверии Дня защитника Отечества, который празднуется в Туркменистане 27 января, в Музее Великой Отечественной войны города Туркменабата состоялась встреча «Эстафета Мужества», объединившая несколько поколений защитников Родины.

Здесь встретились уважаемые аксакалы, нынешние воины-пограничники, студенческая молодежь и представители Городского комитета Демократической партии Туркменистана, сообщается на сайте Jeyhun.news.

Сотрудники музея подготовили для участников тематическую выставку, посвященную героям-туркменистанцам, где представлены документы и личные вещи бойцов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, а также материалы о ратном труде тружеников тыла.

В ходе встречи представители старшего поколения делились историями о мужестве предков, отмечая, что почитание национальных героев, является благородной традицией. Для молодого поколения, будущих защитников Родины, эти истории – не просто страницы прошлого, а пример беззаветного служения Отчизне, отмечает источник.