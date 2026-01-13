В МИД Туркменистана подвели итоги сотрудничества с ООН в 2025 году и обсудили дальнейшие шаги

Сегодня министр иностранных дел Рашид Мередов провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Кахой Имнадзе.

Дипломаты подвели итоги прошедшего года и обсудили дальнейшие шаги на текущий. Также было рассмотрено продвижение программно-проектной деятельности в региональном измерении с участием всех пяти стран Центральной Азии, сообщает МИД Туркменистана.

Особое внимание было уделено обмену мнениями по реализации инициативы Президента Туркменистана по созданию в сотрудничестве с ООН Университета мира и нейтралитета.

Стороны договорились продолжать активную работу в данном направлении.