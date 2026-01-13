В Ашхабад поступила крупная партия коммунальной техники для благоустройства города

В распоряжение хякимлика Ашхабад поступило 194 единицы специализированной техники и транспортных средств, предназначенных для поддержания чистоты и благоустройства городской территории.

Основную часть поставки составили мусоровозы различных типов. В частности, 60 мусоровозов с боковой загрузкой для небольших контейнеров объемом 20 кубометров, 20 мусороуборочных автомобилей с задней загрузкой объемом 14 кубометров и 20 контейнерных мусоровозов объемом 20 кубометров.

Для уборки улиц поступили три легковых автомобиля для мытья улиц INFORE ENVIRO с объемом воды 9,4 кубометра, четыре подметально-уборочных автомобиля с баком для воды объемом 6 кубометров и баком для мусора объемом 4 кубометра. Также в распоряжение коммунальщиков передали восемь гидравлических автомобилей для прочистки канализации и сбора мусора.

В состав техники вошли четыре водовоза объемом 10,6 кубометра, четыре водовоза с функцией дорожной уборки объемом 9,3 кубометра, а также строительные грузовые автомобили для перевозки мусора.

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ коммунальные службы получили четыре погрузчика-экскаватора, четыре погрузчика объемом 3 кубометра и четыре телескопических экскаватора. Кроме того, поступили служебные автобусы для персонала, передвижные мастерские для обслуживания и ремонта техники, а также специализированные автомобили для обозначения дорожных работ.

Новая техника позволит значительно повысить эффективность работы коммунальных служб столицы.