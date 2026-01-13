В Ашхабаде 22 января пройдет международная конференция по продовольственной безопасности

В столице Туркменистана 22 января состоится международная конференция «Здоровье и питание в условиях меняющегося климата», посвященная продовольственной безопасности в контексте глобальных климатических изменений. Об этом сообщается в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Мероприятие предоставит странам площадку для обсуждения путей создания более устойчивых агропродовольственных систем, способных противостоять климатическим рискам. Конференция опирается на обязательства, принятые на Саммите по питанию для роста в Лондоне в 2013 году и на 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бразилии в ноябре 2025 года.

В основе обсуждений будет лежать концепция «Единое здоровье» – комплексный подход, признающий тесную взаимосвязь здоровья людей, животных, растений и экосистем. Этот подход направлен на достижение устойчивого баланса между потребностями человека в безопасной пище, чистой воде и энергии и необходимостью борьбы с изменением климата.

Конференция призвана объединить ответственных за принятие решений лиц и экспертов для совместных действий по созданию устойчивых агропродовольственных систем в регионе. Программа включает министерский сегмент, технические сессии и заключительную сессию, в рамках которых будут изучаться научно обоснованные политические подходы и закладываться основы для межсекторального и международного сотрудничества.