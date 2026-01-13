«Аркадаг» сыграет с чемпионом Узбекистана на сборах в Анталье

Футбольный клуб «Аркадаг» проведет контрольный матч с действующим чемпионом Узбекистана ферганским «Нефтчи» в рамках сборов в турецкой Анталье. Об этом сообщила пресс-служба узбекского клуба.

Согласно опубликованному графику, встреча состоится 31 января.

«Перед новым сезоном наша команда в рамках сбора, проходящего в турецком городе Анталья, проведет контрольные матчи против ряда сильных и опытных команд», – говорится в сообщении пресс-службы «Нефтчи».

Помимо туркменского клуба, «Нефтчи» также проведет контрольные матчи с азербайджанским «Карабахом», словенским «Алюминием», украинскими «Шахтером» и «Александрией», а также грузинским «Динамо».

Пресс-служба «Аркадага» официального подтверждения участия команды в товарищеском матче пока не дала.

В настоящее время туркменский клуб готовится к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2 против саудовского «Аль-Насра». Трехкратный чемпион Туркменистана досрочно вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону на Олимпийском стадионе. Первый матч с «Аль-Насром» пройдет 11 февраля в Ашхабаде, ответная встреча состоится 18 февраля в Саудовской Аравии.