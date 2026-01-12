Ученые выявили способность собак учить новые слова, подслушивая хозяев

Некоторые собаки могут запоминать новые слова, просто подслушивая разговоры людей, выяснили венгерские ученые. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Science.

Обычно собаки хорошо запоминают команды вроде «сидеть» и «лежать», но хуже справляются с названиями предметов. При этом существует группа собак, которые могут удерживать в памяти названия сотен предметов. Таких собак называют одаренными – в настоящее время ученые знают примерно о 50 таких животных.

В новом исследовании ученые попытались выяснить, как именно этим собакам удается запоминать слова. Для этого они использовали подход, разработанный для изучения понимания речи у детей младшего возраста. В исследовании приняли участие 10 одаренных собак.

В рамках эксперимента хозяева держали в руках новую игрушку и просто обсуждали ее с другим человеком. После этого собак отправляли в другую комнату и просили принести именно ту игрушку, о которой шла речь. С заданием справились семь из десяти собак: они верно выбирали игрушечного ската или броненосца после того, как услышали ее название в разговоре людей.

«Мы впервые наблюдаем за группой собак, которые способны запоминать команды, подслушивая разговоры людей», – отметила автор исследования Шани Дрор из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

Собаки справлялись с задачей даже тогда, когда хозяева прятали игрушку в непрозрачную коробку, а затем говорили о ней с другим человеком, так что между восприятием предмета и его названием возникал разрыв.

Подобную способность к подслушиванию ранее демонстрировали лишь немногие животные – например, попугаи и человекообразные обезьяны. Эта способность важна и для человека: дети до двух лет могут усваивать новые слова на слух, даже если родители не собирались их специально учить этим словам.

«Новое исследование показывает, что когнитивные способности животных гораздо выше, чем вы думаете. Но не все собаки так легко усваивают информацию. Поэтому маловероятно, что ваш пушистый друг запоминает имена, лакомясь остатками еды под обеденным столом», – отметила эксперт по когнитивным способностям животных Хайди Лин из Университета Южной Алабамы.