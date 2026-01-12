Трехлапая овчарка стала полицейской собакой спецназа в Китае

В Китае бельгийская овчарка малинуа по кличке Бартон стала полицейской собакой в специализированном подразделении по борьбе с преступностью. Пес родился в 2019 году в питомнике спецподразделения Управления общественной безопасности и является потомком выдающейся полицейской собаки. Щенок появился на свет с врожденным дефектом левой передней лапы, что повлияло на его подвижность – ветеринары даже рекомендовали его усыпить.

Сначала Бартона передали в семью, но собаку вскоре вернули, так как щенок был озорным и агрессивным из-за свойственных породе инстинктов и темперамента. Кинолог Ли Сяодун, проработавший 24 года в полицейском подразделении, решил дать Бартону шанс и начал его дрессировать. Сам Ли в 2016 году получил травму ноги, перенес две операции и с тех пор передвигается на инвалидной коляске или при помощи костылей.

Кинолог заметил, что Бартон демонстрирует впечатляющую силу укуса и высокую стрессоустойчивость, несмотря на частую потерю равновесия и получение травм, а во время столкновений с подозреваемыми в ходе дрессировки ведет себя бесстрашно и смело. Когда ему поручали поиск опасных объектов, он мгновенно определял цель благодаря своим острым инстинктам. В возрасте двух лет, в 2021 году, Бартон официально стал собакой для подавления беспорядков, сдав экзамен и получив сертификат.