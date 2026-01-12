Определились все полуфиналисты Кубка Африки по футболу

Сборная Египта одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче четвертьфинала Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей мячи забили Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабиа (32) и Мохаммед Салах (52), в активе которого также результативная передача. Египетский защитник Ахмед Фаттох отметился автоголом на 40-й минуте. У сборной Кот-д’Ивуара мяч забил Гела Дуэ (73).

В другом четвертьфинальном матче сборная Нигерии одержала победу над командой Алжира. Встреча в Марракеше завершилась со счетом 2:0.

Мячи забили Виктор Осимхен (47-я минута) и Акор Адамс (57).

В полуфинале египтяне сыграют с сенегальцами, а сборная Нигерии встретится с командой Марокко. Оба матча состоятся 14 января.

Кубок африканских наций стартовал 21 декабря и завершится 18 января. Действующим чемпионом является сборная Кот-д’Ивуара.