Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с проектными чертежами промышленных предприятий медицинского кластера, а также с местом их расположения. Об этом сообщает TDH.

Во встрече, посвященной вопросам ускорения темпов работ в рамках второй очереди застройки города Аркадаг, приняли участие руководители всемирно известных компаний, в том числе японских Sumitomo Heavy Industries LTD и Sumitomo Heavy Industries Plastics Machinery, корейских EM Korea Co. LTD и Korea Meditech Co.LTD, а также представители нефтеперерабатывающего комплекса Туркменбаши, полимерного завода Киянлы, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны, Хозяйственного общества «Garagum», участвующего в строительстве медицинского кластера и оснащении производственных предприятий, главы посольств Туркменистана в Японии и Республике Корея.

В ходе встречи были представлены сертификаты соответствия качества и уровня экологичности местного сырья, используемого на производственных предприятиях медицинского кластера города Аркадаг, и продукции, получаемой из него, а также сертификаты исследований воздействия продукции химической промышленности на здоровье человека.

Особое внимание было уделено сертификатам соответствия стандартам ISO медицинского кластера города Аркадаг.