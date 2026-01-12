В Туркменистане обсудили вопросы сотрудничества на Каспии

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В заседании приняли участие заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители профильных ведомств страны.

Участники заседания заслушали информацию об итогах работы комиссии за 2024 год и утвердили план мероприятий на 2026 год. Особое внимание было уделено задачам, которые предстоит решить в первом полугодии текущего года.

Туркменистан на протяжении многих лет занимает активную позицию по выработке сбалансированных решений по каспийской проблематике и играет важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море. Этот процесс продолжается в рамках международного права совместно со всеми прикаспийскими государствами, отметили в ведомстве.