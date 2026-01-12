В Лебапском велаяте прошла конференция в честь девиза 2026 года в Туркменистане

В честь девиза 2026 года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов» в конференц-зале хякимлика Лебапского велаята состоялась торжественная конференция. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В работе форума приняли участие руководители ведомств, депутаты Меджлиса, члены велаятских, этрапских и городских халк маслахаты, представители политических партий и общественных организаций, почётные старейшины, студенческая молодёжь, деятели культуры.

Как отмечалось, девиз 2026 года логически продолжает идеи предыдущего года, который по инициативе Туркменистана был объявлен ООН Международным годом мира и доверия.

Особое внимание было уделено подготовке к празднованию 35-й годовщины независимости Туркменистана и созданным условиям для достижения новых трудовых успехов.

Участники конференции подчёркивали, что сохранение и развитие традиций ахалтекинского коневодства – в числе ключевых направлений деятельности в наступившем году.

Мероприятие сопровождалось выступлениями мастеров искусств.

По итогам конференции было принято Обращение к Президенту Туркменистана.

Также в Историко-краеведческом музее и библиотеке Лебапского велаята открылись тематические выставки, где демонстрируются редкие музейные ценности и книжные издания, посвящённые национальному наследию и прославленным ахалтекинским скакунам, отмечает источник.