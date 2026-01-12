В Ашхабаде открылась художественная выставка в честь национального девиза 2026 года

В Выставочном центре изобразительного искусства Министерства культуры Туркменистана развернута гала-выставка в честь национального девиза 2026 года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

В экспозиции приняли участие более 50 художников страны – живописцев, графиков, скульпторов, мастеров народно-прикладного искусства, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Здесь представлены работы соответствующей тематики таких туркменских художников, как Овган Овганов, Рустам Курбанов, Гульназ Розыкулова, Аннаджахан Гарджаева, Довлет Акиев, Гуллыусса Кулиев, Бахар Пиргулыева (ковер «Мирас») и другие.

Выставка вызывает интерес у ашхабадцев и гостей столицы умением художников с разных точек зрения подойти к воссозданию образа ахалтекинского скакуна как незаменимого помощника человека, отмечает источник.