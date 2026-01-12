В Аркадаге появится спецшкола с углубленным изучением языков

Общеобразовательная школа в городе Аркадаг будет модернизирована и преобразована в специализированную школу с углубленным изучением иностранных языков. Об этом сообщает информационная программа «Ватан».

Как сообщалось ранее, Национальный Лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в город Аркадаг. В ходе визита хяким города Аркадаг Г. Маммедова доложила о планируемых работах по модернизации общеобразовательной школы и ее преобразованию в специализированную школу с углубленным изучением иностранных языков.

Национальный Лидер туркменского народа одобрил это решение и подчеркнул необходимость оснащения всех помещений специализированной школы на высоком уровне. Особое внимание было уделено вопросам соответствия лингафонных кабинетов и других учебных помещений международным стандартам. Также было отмечено, что школа должна специализироваться на подготовке молодежи к поступлению на программы бакалавриата и магистратуры.

Выпускники этой школы получат широкие возможности для овладения выбранной профессией. Это позитивно повлияет на изучение туркменской молодежью иностранных языков и интеграцию в мировую науку.