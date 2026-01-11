Туркменские вузы примут участие в брейн-ринге в честь Дня дипломатических работников

16 февраля в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоится студенческий брейн-ринг, посвященный Дню дипломатических работников страны. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В игре, которая пройдет под эгидой национального девиза 2026 года «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов», примут участие студенты Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади и ИМО МИД Туркменистана.

От каждого высшего учебного заведения в соревновании выступят команды, сформированные из шести студентов.

Жюри будет оценивать знания, активность и скорость реакции команд.

Победители будут награждены и получат право на участие в международной конференции и праздничном концерте, которые состоятся 18 февраля в ИМО МИД Туркменистана по случаю Дня дипломатических работников страны.