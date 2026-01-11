Представлены рабочие планы экономического и финансово-банковского комплекса Туркменистана

На заседании Правительства Туркменистана 9 января вице-премьер Х.Гелдимырадов доложил о проектах рабочих планов экономического и финансово-банковского комплекса страны на 2026 год.

Планы разработаны с целью поддержания макроэкономической стабильности в Туркменистане, динамичного социально-экономического развития страны и её регионов, модернизации инвестиционной политики, формирования благоприятной инвестиционной и деловой среды, масштабирования процесса внедрения цифровых технологий и системы. Запланированная деятельность также нацелена на обеспечение успешного исполнения Государственного бюджета, на организацию работ согласно финансово-экономической, бюджетно-налоговой и монетарной политике государства, на улучшение трудовых отношений, повышение занятости и социальной защищённости населения.

Согласно планам намечен анализ финансово-экономического состояния отраслей и использования производственных мощностей, будут осуществляться практические шаги по развитию банковских и страховых услуг, системы стандартизации, по совершенствованию работы органов национальной статистики, дальнейшему сотрудничеству с международными финансовыми институтами, оптимизации внешнеэкономической деятельности, организации процессов в целях эффективного управления госимуществом и финансовыми средствами.

Запланированы также меры для надлежащего денежного обеспечения экономики, кредитования в соответствии с потребностями, внедрения в комплекс передовой международной практики, совершенствования законодательной базы и инструментов регулирования экономики.

Наряду с этим вице-премьер проинформировал о проектах планов работ министерств и ведомств комплекса в области развития цифровых технологий на 2026 год.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость системного анализа социально-экономического развития страны, финансово-экономического состояния отраслей, а также контроля за надлежащим исполнением Государственного бюджета. Одобрив рабочие планы экономического, финансового и банковского секторов Туркменистана на 2026 год, глава государства распорядился провести соответствующую работу.