Посол Индии заявил о готовности углублять сотрудничество с Туркменистаном

Индия рассматривает Туркменистан как близкого партнера в своем расширенном соседстве и готова делиться опытом в сферах информационных технологий, фармацевтики, здравоохранения и образования. Об этом заявил посол Индии в Туркменистане Бандару Вилсонбабу на праздновании Всемирного дня хинди в Ашхабаде.

«Индия считает Туркменистан очень близкой страной, близким партнером в нашем расширенном соседстве, потому что обе наши страны граничат с Афганистаном, и мы практически как соседские страны», – сказал дипломат, отметив, что отношения между странами уходят корнями в несколько тысячелетий.

Посол напомнил, что Индия стала одной из первых стран, признавших независимость Туркменистана в 1991 году и открывших постоянное посольство в Ашхабаде. По его словам, за последние годы состоялся ряд визитов на высшем уровне, включая визит Национального Лидера туркменского народа в Индию в 2010 году, премьер-министра Индии в Туркменистан в 2015 году и Президента Индии в 2022 году.

«В наступающем году, в 2026 году, мы надеемся продолжить эту традицию обменов на высоком уровне», – подчеркнул Вилсонбабу.

Дипломат отметил, что Индия как четвертая по величине экономика мира и самая быстрорастущая крупная экономика готова делиться своим опытом и экспертными знаниями с Туркменистаном. Он перечислил такие области сотрудничества, как информационные технологии, фармацевтика, здравоохранение, образование, наращивание потенциала, а также освоение и устойчивое использование природных ресурсов.

Посол также поблагодарил правительство Туркменистана и Туркменский национальный институт мировых языков имени Азади за продвижение и изучение языка хинди. Он выразил удовлетворение популярностью индийской культуры, музыки, танцев, йоги, аюрведы и кинематографа в Туркменистане.

Мероприятие, посвященное Всемирному дню хинди, который отмечается 10 января, собрало представителей индийской общины, друзей Индии и туркменских СМИ. В программе приняли участие студенты института мировых языков с литературной композицией, прозвучали музыкальные номера, состоялись демонстрация йоги и знакомство с индийской кухней.

Хинди является третьим по распространенности языком в мире с более чем 600 миллионами носителей.