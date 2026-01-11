Марокко и Сенегал вышли в полуфинал Кубка африканских наций

Сборные Марокко и Сенегала стали первыми полуфиналистами Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.

В четвертьфинальном матче футболисты сборной Сенегала обыграли команду Мали со счетом 1:0. Единственный гол на счету Илимана Ндиайе (27-я минута). Сенегальцы большую часть встречи играли в большинстве после удаления полузащитника малийцев Ива Биссумы в компенсированное к первому тайму время.

Сборная Марокко в другом четвертьфинале одержала победу над Камеруном (2:0). Голы на счету Браима Диаса и Исмаэля Салбари. Вингер марокканцев Диас установил рекорд турнира, став первым игроком в истории Кубка Африки, который забивал в пяти матчах подряд. Футболист мадридского «Реала» поразил ворота соперников в каждой встрече турнира и лидирует в списке бомбардиров.

10 января в оставшихся четвертьфинальных матчах Алжир сыграет с Нигерией, Египет встретится с Кот-д’Ивуаром.