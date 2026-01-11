Куница – маленький обитатель заповедных мест Туркменистана

В Туркменистане куница обитает в горных районах. В последние годы в ходе наблюдений за дикими животными в Большом Балхане и Копетдаге был собран ряд научных данных о ней.

На территории Копетдагского государственного природного заповедника куница была зарегистрирована в Гермапе, Мурзедаге, в Рухабатской долине, Гуриховдане, Гараялчинской ореховой роще, долине Бакджа. Также этот зверек с ценным мехом встречается в горах Душакерек, лесонасаждениях Бахарлы и Бекреве. Об этом сообщается на сайте Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Куница – животное проворное, её основной пищей являются беспозвоночные, рептилии, грызуны и птицы, а также семена и плоды растений. Однако есть информация и о том, что куница проникает в горные посёлки, где охотится на кур.

В ходе летних научных наблюдений в орешнике Гараялчи туркменские экологи наблюдали, как куницы ночью приближались к лагерю, проявляя искреннее любопытство. Фотограф Атамырат Вейисов увлеченно снимал фото и видео ночных перемещений куниц с близкого расстояния.

На видео, снятых с помощью камер с датчиками движения, можно видеть, что зверьки наиболее активны после захода солнца, а также ночью и на рассвете, но редко встречаются днем.

Часто их можно увидеть поодиночке, иногда вместе, а также зафиксированы моменты, когда они заботятся о своем потомстве.

В Мурзедаге камера запечатлела испуг куницы при встрече с лисой.

У куниц есть и враги в природе, такие как шакалы и лисы, а также конкуренты, например, степные кошки.