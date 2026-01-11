Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Обладатель «Золотого мяча» футболист «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле не согласился на новые условия контракта от французского клуба в связи с существенным расхождением финансовых ожиданий. Об этом сообщает Footmercato.

Согласно данным издания, руководство столичной команды предложило 28-летнему форварду соглашение с годовым вознаграждением 30 млн евро. Однако представители игрока настаивают на сумме, близкой к 60 млн евро ежегодно. Источник подчеркивает, что переговорный процесс находится в тупике, а позиции участников остаются несовместимыми. Текущее соглашение форварда с парижанами действительно до июня 2028 года.

Дембеле защищает цвета ПСЖ с лета 2023 года. В составе парижан игрок дважды становился чемпионом Франции, обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.

В 2025 году Дембеле впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча», был признан лучшим игроком сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а также лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.