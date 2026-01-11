В 2026 году торговый комплекс Туркменистана нацелен на обеспечение изобилия и стабильности

В рабочих планах по торговому комплексу Туркменистана на 2026 год обозначены меры по дальнейшему обеспечению изобилия потребительских товаров и ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Как доложил на заседании Правительства страны вице-премьер Н.Атагулыев, будет вестись деятельность по совершенствованию торговой отрасли согласно требованиям времени, последовательному развитию цифровой экономики и электронной торговли, максимальному и эффективному использованию производственных мощностей предприятий текстильной индустрии, увеличению ассортимента и объёмов выпускаемой продукции, повышению её качества.

Также в числе намеченных задач – развитие и донесение до последующих поколений национального искусства ковроткачества, являющегося духовно-культурным наследием туркменского народа.

Согласно планам будут приняты практические шаги в целях внедрения современных методов электронной торговли в деятельность Государственной товарно-сырьевой биржи, модернизация процессов организации выставок и конференций в Торгово-промышленной палате на базе передовых технологий.

Кроме того, предусматриваются наращивание производства импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции посредством развития частного сектора, активизация торгово-экономических связей с зарубежными странами, расширение позиций национальных товаров на мировых рынках.

Президент Сердар Бердымухамедов распорядился продолжить меры с целью успешного решения намеченных в торговом комплексе задач, обеспечения изобилия потребительских товаров на внутреннем рынке, оптимального использования производственного потенциала предприятий текстильной промышленности, сообщает ТДХ.