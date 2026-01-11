В Туркменистане вышел новый мультфильм «Обиженные гномы»

В Туркменистане состоялась премьера нового мультфильма «Обиженные гномы», созданного для детской аудитории. Мультфильм сочетает в себе элементы новогодней сказки и воспитательный посыл о важности образования.

Сюжет начинается с того, как дедушка рассказывает своим внукам Доврану и Гульнар историю из их собственного детства. Накануне Нового года дети написали письма Аяз Бабе с просьбами о подарках, но утром обнаружили, что письма исчезли. Довран вспомнил, что ночью видел гномов, которые их украли.

За помощью дети отправились к бабушке Акджемал эне, которая посоветовала им найти свою подругу — волшебницу Гуммур мама. Получив от бабушки золотой клубок, указывающий путь, Довран и Гульнар добрались до избушки волшебницы. Та вручила им волшебный шар, который должен был привести их в Чародейный лес, где обитают гномы.

По дороге мальчик случайно разбил волшебный шар. Заблудившиеся дети нашли приют у древнего Чинара — Годжа Чинара, который утром дал им серебряный листок, указавший путь к пещере гномов.

У входа ребята встретили Яртыгулака — мальчика ростом с половину уха, который дал им эликсир для уменьшения размера.

Проникнув в пещеру, дети узнали, что гномы украли письма из-за обиды на Аяз Бабу — он никогда не дарил им подарков. Довран и Гульнар научили гномов писать, и те написали собственное письмо Аяз Бабе.

В благодарность гномы вернули все украденные послания, а Яртыгулак предоставил своего волшебного скакуна Гырата, который помог быстро доставить письма по адресам.

История завершается пробуждением героев, которые находят под ёлкой желанные подарки.

Основная идея мультфильма заключается в том, что грамотность, воспитанность и умение общаться помогают преодолевать любые трудности.