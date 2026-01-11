Биржевая цена золота впервые превысила $4 500 за унцию

Биржевая цена золота 9 января достигла нового исторического максимума, впервые преодолев отметку в $4 500 за тройскую унцию, сообщает МИР24.

9 января к 20:38 по ашхабадскому времени стоимость февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $61,91 и достигла $4 522,61 за тройскую унцию. Прирост составил 1,39%.

В конце декабря цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex также достигла исторического рекорда, впервые превысив уровень в $82 за тройскую унцию.