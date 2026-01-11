Астрологи назвали шесть знаков зодиака, для которых 2026 год станет наиболее удачным

Астрологи определили шесть знаков зодиака, которым предстоит наиболее благоприятный период в 2026 году. Об этом сообщает издание Vogue.

Согласно астрологическим прогнозам, 2026 год открывает новый этап после напряженного 2025-го и обещает стабилизацию в сферах отношений, самореализации и финансов. Сумма чисел года – 10 – соответствует в символике Таро Колесу Фортуны, что указывает на судьбоносные повороты и заслуженные результаты.

В число наиболее удачливых знаков вошли Телец, Водолей, Рак, Скорпион, Рыбы и Лев.

Для Тельцов год станет завершением длительного периода трансформаций с акцентом на внутренний баланс и эмоциональную стабильность. Водолеям предстоит сосредоточиться на личностном и духовном развитии. Раки окажутся в центре событий и будут готовы брать ответственность за долгосрочные планы.

Скорпионам астрологи рекомендуют сконцентрироваться на партнерстве и последовательном движении вперед. Рыбы получат поддержку в карьере, финансах и отношениях. Для Львов год станет периодом построения стратегических связей и новых возможностей в профессиональной сфере.

Специалисты отмечают, что ключевыми факторами успеха станут внутренняя зрелость, осознанный выбор приоритетов и отказ от хаотичных действий.