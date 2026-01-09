IATA прогнозирует рост мирового авиапассажиропотока до 5,2 миллиарда в 2026 году

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала новый отчет, согласно которому в 2025 году авиаперелетами воспользовались почти 5 миллиардов пассажиров.

На 2026 год организация прогнозирует продолжение роста отрасли. Ожидается увеличение мирового пассажиропотока на 4,4%, что позволит общему числу пассажиров превысить отметку в 5,2 миллиарда. Количество вылетов воздушных судов, по прогнозам, вырастет на 3,6% и достигнет 40,3 миллиона, а пассажирооборот увеличится на 4,9%.

Наиболее значительный рост пассажирооборота прогнозируется у авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона — 8,0% в годовом выражении. Коэффициент занятости пассажирских кресел в 2026 году может достичь исторического максимума в 83,8%.

Данные показатели свидетельствуют о том, что авиационная отрасль не только восстановилась после пандемии, но и превысила докризисный максимум 2019 года.

В отчете IATA отмечается, что в период с 2024 по 2026 год темпы роста пассажирооборота будут превышать рост глобального ВВП в 1,5 раза. Это ниже исторического мультипликатора в 2,3 раза, наблюдавшегося на протяжении последних 30 лет.