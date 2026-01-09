Туркменистан и Индия обсудили планы сотрудничества на ближайшее будущее

Сегодня прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Туркменистане Бандару Вилсонбабу.

Стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию туркмено-индийских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Обсудив вопросы, связанные с организацией визитов и встреч на высшем государственном уровне в этом году, дипломаты рассмотрели также возможности осуществления взаимных визитов глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Республики Индия.

Была отмечена значимость деятельности Межправительственной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, а также подчёркнута важность проведения её очередного заседания в ближайшем будущем.

В ходе встречи также рассмотрены проекты документов, планируемых к подписанию в ходе предстоящих встреч и визитов, отмечает источник.