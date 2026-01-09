Туркменистан заинтересован в расширении присутствия агентств и программ ООН в стране

Сегодня в ходе встречи в МИД Туркменистана министр иностранных дел Рашид Мередов и Постоянный координатор ООН в стране Дмитрий Шлапаченко обсудили широкий спектр вопросов, касающихся стратегического партнерства.

Как сообщается на сайте МИД Туркменистана, стороны подробно обсудили процесс подведения итогов Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2021-2025 годов и рассмотрели вопросы по реализации новой Рамочной программы на 2026 – 2030 годы.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в расширении присутствия офисов специализированных учреждений, структурных подразделений и программ ООН в Туркменистане.

Также стороны рассмотрели ход реализации программно-проектной деятельности ООН в Туркменистане, отметив, что на сегодняшний день продолжается осуществление десятков проектов и программ.

Кроме этого, дипломаты обсудили подготовку и проведение в ближайшее время значимых совместных мероприятий, в частности конференции совместно с ФАО и курсов для молодых дипломатов, отмечает источник.