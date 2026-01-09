Туркменистанец Гурбан Хандурдьев – лауреат 1-й степени конкурса «Лучший студент СНГ»

Туркменистанец Гурбан Хандурдьев, студент юридического факультета Белорусского государственного университета, стал победителем международного конкурса «Лучший студент Содружества Независимых Государств».

За вклад в развитие молодежной политики в странах СНГ Гурбан был награжден дипломом 1-й степени, медалью и кубком.

Конкурс был организован в городе Астане Республики Казахстан Национальным инновационным научно-исследовательским центром «Bilim-orkenieti» и Республиканским инновационным центром «Žana Gazagystan».