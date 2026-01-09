Стихи Махтумкули Фраги изданы на румынском языке

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась презентация сборника стихов туркменского классика Махтумкули Фраги в переводе на румынский язык.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники МИД Туркменистана, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране, руководители туркменских загранучреждений, преподаватели и студенты института, а также журналисты.

С приветственными словами выступили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, посол Румынии в Туркменистане Ион Навала, посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев, ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова и другие участники презентации.

Спикеры отметили, что творчество великого туркменского поэта продолжает вызывать большой интерес во всем мире спустя столетия. Публикация произведений Махтумкули Фраги на различных языках мира демонстрирует их актуальность и значимость сегодня. Поэзия классика воспевает патриотизм, мир, гуманизм, дружбу и взаимное уважение между народами.

Участники презентации выразили уверенность, что издание сборника придаст импульс укреплению культурных и гуманитарных связей между Туркменистаном и Румынией, а также будет способствовать популяризации культурного наследия и национального искусства туркменского народа.