Официально: «Ахал» объявил об уходе Эльмана Тагаева и ряда других игроков

Туркменский футбольный клуб «Ахал» официально подтвердил расставание с несколькими игроками основного состава, сообщает пресс-служба команды.

Клуб покидает многолетний капитан Эльман Тагаев (36 лет), один из лучших туркменских футболистов своего поколения. «От имени ФК «Ахал» и наших болельщиков – большое спасибо! #10 EL CAPITANO», – говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо Тагаева, команду покинули опытные игроки Алибек Абдурахманов (35 лет), Гурбан Аннаев (30 лет) и Салим Умаров (24 года). Всем футболистам клуб выразил «бесконечную благодарность за труд и преданность».

Ранее ряд СМИ сообщали о возможном уходе еще нескольких ключевых игроков, включая Бахтияра Гургенова, Хакмухаммета Бяшимова, Акмамета Метдаева, Азата Рахманова и Бегенча Маммиева. Однако в пресс-службе «Ахала» эту информацию не подтвердили, отметив, что с Гургеновым уже перезаключен контракт на новый сезон.

Напомним, «Ахал» также сменил главного тренера. Вместо Велсахета Овезова команду возглавил Эзиз Аннамухаммедов, ранее руководивший дублем клуба. Овезов остался в системе «Ахала» в качестве ассистента главного тренера, подтвердила пресс-служба клуба Turkmenportal.

При Овезове «Ахал» дважды становился серебряным призером чемпионата Туркменистана и дважды выходил в финал Кубка страны. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2024/25 команда преодолела квалификационный раунд, обыграв таджикский «Регар-ТадАЗ», и вышла в групповой этап турнира.

Команда выходит из отпуска 15 января. Трансферное окно в чемпионате Туркменистана будет открыто до конца февраля, что дает клубу достаточно времени для формирования заявки на новый сезон, который традиционно стартует в начале весны. Осенью «Ахал» ожидают международные матчи под эгидой АФК. В клубе ведется активная работа по усилению состава, информация о новых трансферах будет объявлена в ближайшее время.