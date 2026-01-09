Минфин Туркменистана изменил сроки сдачи финансовой отчетности

Министерство финансов и экономики Туркменистана внесло изменения в порядок представления финансовой отчетности субъектами экономической деятельности. Соответствующий приказ № 246-iş подписан министром М. Астанагуловым 29 декабря 2025 года и зарегистрирован Министерством юстиции 31 декабря.

Согласно новым правилам, обычные субъекты (без иностранных инвестиций) должны представлять промежуточную финансовую отчетность до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую отчетность — не позднее 25 января следующего года.

Для компаний с иностранными инвестициями установлены сроки до 25-го числа для промежуточной отчетности и до 25 января — для годовой.

Производственные объединения, союзы, акционерные общества и агентства обязаны представлять консолидированную отчетность до 30-го числа и до 1 февраля соответственно.

Центральные и местные органы исполнительной власти должны представлять консолидированную финансовую отчетность в течение 40 дней после завершения отчетного периода для промежуточной отчетности и до 1 февраля — для годовой.

Изменения внесены в инструкцию, действующую с 2019 года, в целях совершенствования управления бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью в стране.